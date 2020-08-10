شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: إيريك تراوري ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: Advertisements مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - إبراهيم حسن - دودو الجباس - رجب بكار - عمر العيوني - محمد فتحي الوضع في مصر

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.