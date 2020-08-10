شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا فياريال يتعاقد مع موهبة ريال مدريد اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فياريال الإسباني، عن التعاقد مع الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو من ريال مدريد الإسباني. وأصدر النادي الإسباني، بياناً رسمياً يؤكد فيه التعاقد مع كوبو من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم 2020-2021. ولعب كوبو خلال الموسم الماضي في صفوف ريال مايوركا على سبيل الإعارة قادما من النادي الملكي. وشارك اللاعب الياباني صاحب الـ19 عاماً، في 36 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 آخرين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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