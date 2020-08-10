اخبار الرياضه

عبدالحفيظ يكشف حقيقة أزمة «فايلر» و«فتحي»

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف حقيقة أزمة «فايلر» و«فتحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة إنبي.

وقال عبدالحفيظ إن ما تردد عن وجود اعتراضات من جانب أحمد فتحي على عدم مشاركته في لقاء إنبي بالجولة الـ١٥ من الدوري، غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل فرد داخل الفريق يعرف دوره وحدوده ولا أحد يتخطى أو يتجاوز الحدود الموضوعة له.

وأكد عبدالحفيظ أن أحمد فتحي لاعب ملتزم ويعرف حدوده كلاعب وعلاقته بالجهاز الفني وجميع اللاعبين رائعة ويسودها الاحترام، كما أنه يتعامل باحترافية كبيرة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي أنه لا أحد يتدخل في قرارات المدير الفني بشأن اختيار تشكيل اللاعبين للمباريات، مشددا على أن الجميع يلتزم بقرارات الجهاز الفني والمدرب رينيه فايلر.

Advertisements

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    95,492

  • تعافي

    52,678

  • وفيات

    5,009

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحفيظ يكشف حقيقة أزمة «فايلر» و«فتحي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا