شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ يكشف حقيقة أزمة «فايلر» و«فتحي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كافة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن وجود أزمة بين أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني عقب مباراة إنبي.
وقال عبدالحفيظ إن ما تردد عن وجود اعتراضات من جانب أحمد فتحي على عدم مشاركته في لقاء إنبي بالجولة الـ١٥ من الدوري، غير صحيح بالمرة ولا يمت للواقع بصلة.
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن كل فرد داخل الفريق يعرف دوره وحدوده ولا أحد يتخطى أو يتجاوز الحدود الموضوعة له.
وأكد عبدالحفيظ أن أحمد فتحي لاعب ملتزم ويعرف حدوده كلاعب وعلاقته بالجهاز الفني وجميع اللاعبين رائعة ويسودها الاحترام، كما أنه يتعامل باحترافية كبيرة.
وأشار مدير الكرة بالأهلي أنه لا أحد يتدخل في قرارات المدير الفني بشأن اختيار تشكيل اللاعبين للمباريات، مشددا على أن الجميع يلتزم بقرارات الجهاز الفني والمدرب رينيه فايلر.
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