شكرا لقرائتكم مسحة طبية للنصر استعدادا لاستئناف القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجري نادي النصر مسحة طبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة سيد عيد المدير الفني وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية المقرر إجراؤها لجميع فرق دوري القسم الثاني للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويأتي ذلك استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني المقرر له 20 سبتمبر بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر . Advertisements ويستانف فريق النصر تدريباته بشكل رسمي بعد ظهور نتيجة المسحة استعدادا لعودة الدوري . ويحتل النصر المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثاني ورصيده 25 نقطة .

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