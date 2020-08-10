شكرا لقرائتكم الجبلاية تؤجل لقاء المصري والإسماعيلي بعد زيادة أعداد اصابات كورونا لـ23 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بنسبة كبيرة على تأجيل مباراة فريق المصري البورسعيدي أمام الإسماعيلي و المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ19 لموعد يحدد فيما بعد وذلك بعد زيادة أعداد المصابين داخل فريق المصري إلى 23 حالة ،وحاجة هذه الحالات إلى فترة عزل لا تقل عن 10 إلى 15 يوم.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك7 حالات كورونا جديدة ظهرت فى صفوف فريق المصرى البورسعيدي بعد إجراء مسحات أمس، الأحد، وذلك ضمن المسحات التى أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين، فى محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم، ليصل عدد المصابين فى المصرى إلى 23 إصابة.

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وأرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر اليوم اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة الخماسية إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، حيث كان مقررا اقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد، ويشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مباراة اليوم، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن.

جاء القرار على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلا في اقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، حيث حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق 10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد، على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية.

كما أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وأيضا للحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري.