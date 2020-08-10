شكرا لقرائتكم تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: إيريك تراوري ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - إبراهيم حسن - دودو الجباس - رجب بكار - عمر العيوني - محمد فتحي

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