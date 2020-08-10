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شكرا لقرائتكم كله تحت التعقيم.. بيراميدز يتخذ إجراءات وقائية مشددة قبل موقعة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى بيراميدز على تعقيم غرفة خلع الملابس الخاصة باللاعبين فضلا عن الملعب التي تقام عليه مباراة فريقهم أمام طنطا بالدوري.
يستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا فى السادسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوى فى افتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري، وشهد آخر ظهور لبيراميدز فى المسابقة المحلية فوزه على إنبى بهدف دون رد فى 11 مارس الماضى، فيما تعادل طنطا مع وادى دجلة سلبياً في أخر ظهور قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.
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