شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الزمالك .. قلق داخل معسكري الفريقان قبل ساعات من اللقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة، حالة من القلق داخل معسكري الزمالك والاتحاد السكندرى، قبل ساعات من اللقاء المرتقب، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يواصل الأبيض مشواره فى منافساته بمسابقة الدورى الممتاز، الذى استُأنفت منافساته يوم الخميس الماضى، بعد مرور فترة طويلة من تعليق منافسات النشاط الكروى فى مصر، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا بينما تعد المباراة للاتحاد بمثابة أول لقاء بعد عودة النشاط الكروى، إلا إن الساعات الماضية شهدت حالة من القلق داخل معسكر زعيم الثغر بعدما تلقت إدارة الاتحاد السكندرى إخطاراً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى بوجود حالة مصابة داخل الفريق بفيروس كورونا كما أن تلك الحالة قد خالطت لاعب آخر زميله بالفريق لتحدث حالة من القلق داخل الفريقان.

نهاية حالة الرعب داخل معسكر الاتحاد بـ إجراء مسحة جديدة

وأجرى الاتحاد السكندرى، مسحة جديدة لفيروس كورونا، فى الساعات المتأخرة من مساء الأحد، بعد ظهور حالة مصابة لدى الفريق بفيروس كورونا فى معسكر زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك، وذلك للتأكد من سلامة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى المباراة إلى جانب الأجهزة الفنية الطبية والإدارية الخاصة بالفريق السكندرى.

وكشف مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن نتائج مسحة كورونا الجديدة التى أجراها الفريق السكندرى فى الساعات المتأخرة من مساء أمس، الأحد، جاءت جميعها سلبية، وذلك بعد ظهور حالة مصابة لدى الفريق بفيروس كورونا فى معسكر زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك، لتنتهى حالة القلق داخل الفريق السكندرى.

سلبية مسحة كورونا تؤكد إقامة مباراة الزمالك والاتحاد الليلة

وبذلك تأكد إقامة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى موعدها المُحدد فى التاسعة من مساء اليوم، الاثنين، بعد سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو زعيم الثغر فى الساعات المتأخرة من مساء أمس، الأحد، فيما تم عزل الحالة المُصابة بكورونا والحالة المُخالطة لها.

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بن شرقى "مفاجأة" كارتيرون أمام الاتحاد السكندرى

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بأشرف بن شرقى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ 18 للدورى، ويفاضل كارتيرون بين أوناجم وإسلام جابر للمشاركة فى مركز الجناح الأيمن، ويعد بن شرقى بمثابة مفاجأة من كارتيرون فى اللقاء خاصة إن

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك أمام زعيم الثغر كلا من : محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي وزيزو وبن شرقي، إسلام جابر أو محمد اوناجم فى خط الوسط، مصطفي محمد فى خط الهجوم".

موقف الزمالك والاتحاد قبل المباراة

وفى النهاية يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

أما الاتحاد السكندرى فيخوض مباراته أمام الزمالك بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.