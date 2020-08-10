شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود، والتي كان مقررا لها يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري، وذلك بعد تأكد إيجابية 12 حالة في فحوص فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع "فيسبوك" أن 12 لاعبا في صفوف المصري جاءت عيناتهم إيجابية في فحوص فيروس كورونا، ليتخذ الاتحاد قراره بتأجيل المباراة، وأضاف الاتحاد في بيانه أنه تم إجراء مسحات على لاعبي المصري بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود.

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وتابع أن اللجنة الطبية باتحاد الكرة اعتمدت النتائج وأرسلتها للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، حيث وجهت اللجنة بضرورة تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت، على أن يتم تحديد موعد جديد لها.

وكان المصري لعب أمام الزمالك يوم الخميس الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة، حيث خسر صفر - 1.

ويحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.