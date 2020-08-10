ملايين مانشستر يونايتد تغري السنغالي كوليبالي نجم دفاع نابولي

يسعى نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية، التعاقد مع السنغالي العملاق كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي يمثل أولوية للنادي الإنجليزي.

وكانت تقارير إيطالية أكدت أن نادي مانشستر سيتي اقترب كثيرًا من التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، حيث تواصل مسؤولوه بالفعل مع نابولي، للاستفسار عن طلباتهم المالية بشأن الصفقة، لكن مانشستر يونايتد عاد للاهتمام بالمدافع السنغالي بشكل مفاجىء، في ظل تعثر مفاوضاته مع بوروسيا دورتموند لضم سانشو.

ويصر نادي بوروسيا دورتموند على الحصول على 120 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات النجم الإنجليزي المتألق، وهو ما تسبب في تعطيل المفاوضات مع مانشستر يونايتد، رغم حماس النادي الإنجليزي تجاه ضم اللاعب.

وتبعًا لصحيفة "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية، فإن عدة عوامل قد تحيي صفقة انتقال كوليبالي إلى مانشستر يونايتد، خاصة في حالة تقدم النادي الإنجليزي بالفعل بعرض تبلغ قيمته 70 مليون يورو، كما أشارت بعض التقارير الإنجليزية.

Advertisements

ورغم رغبة مسؤولي نابولي في الحصول على رقم أكبر، مقابل بيع كوليبالي، لكن الصحيفة الإيطالية أكدت أن عرض الـ "70 مليون يورو" لا يُمكن رفضه في نابولي، الذي أصبح في حاجة لإعادة التوازن لخزينته.

وأنفق نادي نابولي 180 مليون يورو على صفقات جديدة خلال العام الأخير، وهو ما يجعله في حاجة لضخ 150 مليون يورو إلى خزينته، تجنبًا للسقوط في فخ مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي للعب النظيف.

بدوره يرحب النجم السنغالي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه أكد في تصريحات صحفية خلال شهر يونيو الماضي أنه سعيد في النادي الإيطالي، وأنه يترك مسألة الرحيل في يد إدارة نابولي.

وعانى مانشستر يونايتد من أزمة دفاعية واضحة خلال الموسم الأخير، رغم دعم صفوفه بالظهير الأيمن الشاب أرون وان بيساكا إلى جانب ماجواير، وأكدت تقارير عديدة أنه يسعى للتعاقد إلى مدافع جديد بجانب ماجواير.