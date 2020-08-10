أيمن المزين يعلن تشكيل طنطا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين، المدير الفني لفريق طنطا، التشكيل الذي سيخوض مباراة بيراميدز المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة 19 من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد فتحى خط الدفاع: محمود مسعود - سليمان عبدربه - أحمد فهمى - محمود منصور خط الوسط: أحمد صافى - محمود كابونجا - محمد أسعد - أحمد الالفى خط الهجوم: أسلام فؤاد - حسين فيصل بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: على جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: إيريك تراوري ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا. وانتهت مباراة الدور الأول بين طنطا وبيراميدز بدوري هذا الموسم بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد وإبراهيم حسن وسجل هدف طنطا عبد الرحمن الدح من ركلة جزاء على استاد طنطا الرياضى.

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