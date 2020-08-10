بيراميدز يهاجم طنطا بـ إيريك تراورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض مباراة طنطا المحدد لها السادسة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوي، في الجولة 19 من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: على جبر - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: إيريك تراوري ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - إبراهيم حسن - دودو الجباس - رجب بكار - عمر العيوني - محمد فتحي ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

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