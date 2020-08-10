شكرا لقرائتكم خبر عن هداف أسوان يتعرض لشد فى الخلفية بعد مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التشخيص الأولى لفادى فريد، مهاجم فريق أسوان، إصابة اللاعب بشد فى وتر العضلة الخلفية، ومن المقرر أن يحدد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى لأسوان مدة غياب اللاعب خلال ساعات. وكان فادى فريد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة مصر المقاصة أمس، الأحد، على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام التى عادت مجدداً بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا، وانتهت بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية فى يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضى الذى توقف فى شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان فى أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادى الإسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبى والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل فى المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/2، فى لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا 8 أخرى، كما سجل هجوم أسوان 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 29 هدفًا.