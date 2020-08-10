شكرا لقرائتكم خبر عن قصص مثيرة لمشاهير الكرة مع "فقدان الذاكرة" أشهرهم واقعة محمد ناجى جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "من أنا، ما الذى أفعله هنا؟" و"هل نحن فى المباراة النهائية؟ و"ما الذى حدث أمس؟.. كلها عبارات قد تبدو ظاهريًا غير مترابطة ولكنها تجمعها صلة وثيقة تتمثل فى أن كلها خرجت من نجوم كرة تعرضوا لفقدان مؤقت للذاكرة.. أحدث هؤلاء مجدى عبد العاطى نجم إنبى السابق والمدرب العام الحالي للإنتاج الحربى الذى كشف في تصريحات تليفزيونية تعرضه لفقدان ذاكرة في إحدى مباريات الأهلى مع إنبى إبان إصطدامه بوائل جمعة مدافع المارد الأحمر الأسبق.

وتضم قائمة النجوم الذين تعرضوا لفقدان ذاكرة مؤقت أربعة لاعبين نستعرضهم فى السطور التالية:

جيلبرتو

فى وقت سابق تعرض الأنجولي جيلبرتو جناح فريق الأهلي السابق لإصابة خطيرة خلال مباراة لفريقه بنفيكا دو لواند في الدورى.

وذكرت صحيفة "أ بولا" البرتغالية أن جيلبرتو سقط بعد مرور 29 دقيقة من بداية المباراة وواجه ظهير الأهلي الأسبق صعوبة في التنفس، ليتم نقله سريعًا إلى المستشفى ولكن زملاء ه في الفريق أكدوا أنه لا يستطيع تذكر أي شيء من المباراة قبل الإصابة.

وقال فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق وزميل الفهد الأنجولى: "جيلبرتو عانى من ارتجاج في المخ، وهو ما سبب له فقدانًا بسيطًا في الذاكرة".

وتابع: "الأطباء يقولون إن حالته أصبحت مستقرة الآن، ولكن سيظل تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

وتألق جيلبرتو مع الأهلي، عندما لعب في صفوفه تحت قيادة مانويل جوزيه، حيث انضم إلى الفريق في موسم 2002، قبل أن يرحل في 2010 خلال فترة ولاية حسام البدري الأولى.

رشدي أشرف

انضم رشدى أشرف، مهاجم فريق الزمالك المصري الصاعد لنفس القائمة في أكتوبر 2017، بعد التحام هوائي مع لاعب فريق الإنتاج الحربي، خلال لقاء الفريقين الذي أُقيم في دوري الشباب تحت 18 عامًا.

وسقط مهاجم الزمالك أرضًا وتعرض لارتجاج في المخ ومع استفاقته لاحظ لاعبو الفريق أنه لا يتذكرهم، وقال لهم: "إنتوا مين؟"، وأبلغوا الطبيب الذي أوصى بنقله بأقصى سرعة لأحد المستشفيات المجاورة.

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أجرى اللاعب أشعة مقطعية على المخ عقب الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من ارتجاج خفيف بالمخ، دون وجود نزيف، وعادت إليه الذاكرة بعد فقدانها قرابة الساعتين.

محمد ناجى جدو

وتعرض محمد ناجى جدو مهاجم الأهلى السابق ولاعب الجونة الحالى لفقدان ذاكرة مؤقت إبان وجوده لاعبًا فى المقاولون العرب بعد أن تسبب محمود فتح الله مدافع ذئاب الجبل في إصابته بفقدان مؤقت للذاكرة، ما تسبب في غياب جدو عن لقاء الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري.

وقال محمد عودة المدير الفني للمقاولون آنذاك "فتح الله سدد كرة قوية من على بعد 6 أمتار من جدو، تسببت في فقدانه للذاكرة لمدة 7 ساعات كاملة".

وأضاف: "عندما قمت بزيارة جدو في المستشفى، فوجئت أنه نسى كل ما هو جديد، لقد سأل زوجته من أين جاء الزي الذي يرتديه لترد عليه بأنه اشتراه منذ 4 أيام".

وواصل: "كما سألني متى سنلاعب الرجاء، بعد انتهاء اللقاء بخسارتنا، لذا فضلت إراحته أمام الاتحاد لعدم تعافيه بشكل تام، فهو يتذكر الأمور القديمة فقط، أما أحداث آخر أسبوع يتناساها".

على جبر

تعرض على جبر مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى لفقدان ذاكرة مؤقت فى تدريبات الفراعنة استعدادًا لانطلاق كأس العالم بروسيا 2018 قبل أن تؤكد الأشعة سلامته.

وتعرض مدافع الزمالك لإصابة في الوجه بعدما تلقى تسديدة قوية في المران، ما أدى إلى حدوث فقدان جزئي في الذاكرة .