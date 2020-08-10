شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لا يعرف الهزيمة أمام الاتحاد السكندري منذ 851 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة مساء اليوم الإثنين، يتجدد اللقاء بين نادي الزمالك ونظيره الاتحاد السكندرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام، وهى المباراة الثانية الرسمية للزمالك بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، حيث خاض الفارس الأبيض مباراة أمام المصري وتمكن من الفوز فيها بهدف نظيف جعلوه يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة مؤقتًا.

الزمالك كان قد فاز على الاتحاد السكندري في مباراة الدور الأول بهدف نظيف، و قبل المواجهة المرتقبة يرصد ”الخليج 365” أبرز الأرقام المثيرة في مواجهات الفريقين:

المباراة الاكثر إثارة

تعتبر مباراة الدور الأول لموسم 2010 بين الفريقين هى الأمتع فى تاريخ لقاءات الناديين حيث انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر.

Advertisements

أكبر انتصار حققه الزمالك 7/0

أكبر انتصار تحقق في تاريخ لقاءات الفريقين كان يوم 12 نوفمبر 1961، في الدوري العام موسم 1961/1962، حيث فاز الزمالك على الإتحاد السكندري بنتيجة 7-0 ، سجل الأهداف (نبيل نصير "هاتريك"، وأحمد مصطفى وسمير قطب وخضر وأحمد عفت).

آخر انتصار حققه الاتحاد

الفوز الأخير للاتحاد السكندري على الزمالك كان بتاريخ 12 أبريل 2018، في منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام في النسخة قبل الماضية، حيث فاز زعيم الثغر بنتيجة 1/2 على فرسان ميت عقبة قبل 851 يوماً.