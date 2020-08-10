شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الجديدة لاعبى الاتحاد قبل مواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن نتائج مسحة كورونا الجديدة التى أجراها الفريق السكندرى فى الساعات المتأخرة من مساء أمس، الأحد، جاءت جميعها سلبية، وذلك بعد ظهور حالة مصابة لدى الفريق بفيروس كورونا فى معسكر زعيم الثغر قبل مواجهة الزمالك التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، فيما تم عزل الحالة المُصابة بكورونا والحالة المُخالطة لها، وذلك بعدما جاءت جميع المسحات للجهاز الفنى واللاعبين جميعها سلبية، كما أن الحالة المُخالطة له جاءت سلبية إلا أنه تم عزلها لزيادة الاطمئنان على اللاعبين.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة.

أما الاتحاد السكندرى فيخوض مباراته أمام الزمالك وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.