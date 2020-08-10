شكرا لقرائتكم خبر عن "اخطف واجرى" شعار مواجهات طلعت يوسف وكارتيرون قبل صدام الزمالك الاتحاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدورى بعد فوزه على المصرى البورسعيدى، في المقابل يحاول طلعت يوسف، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى، تجهيز لاعبيه بصورة جيدة قبل مباراة اليوم، حيث سيدخل زعيم الثغر المباراة، وبين صفوفه العديد من الغيابات التى يشهدها الفريق وعلى رأسها المحترفين إيمانويل أوكري، أنيس سألتو، ويلسون اكباكى، بسبب أزمة الطيران.

وبالنظر إلى المواجهات المباشرة بين المديرين الفنيين طلعت يوسف وكارتيرون، جمع بينهما لقاءين من قبل موسم 2016 – 2017 عندما كان يتولى طلعت يوسف القيادة الفنية لبتروجت، بينما كان يقود كارتيرون وادى دجلة.

ونجح طلعت يوسف، في الفوز بالمواجهة الأولى (1-0) ، بينما استطاع المدرب الفرنسي الثأر من طلعت يوسف بنفس النتيجة، وكان محمود علاء مدافع الزمالك الحالى، هو صاحب هدف المباراة الوحيد لوادى دجلة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 52 نقطة.

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أما الاتحاد السكندرى فسيخوض مباراته أمام الزمالك وهو مُحتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات أخرى، فيما سجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 13 هدفًا حتى الآن.