شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريقا الزمالك والاتحاد السكندرى، فى التاسعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 18 من الدورى الممتاز، الفارس الأبيض سيدخل المباراة وفى رصيده 34 نقطة - قبل خصم نقاط الانسحاب من لقاء الأهلى بحسب قرار اتحاد الكرة - من 17 مباراة، يحتل بها المركز الثانى فى الترتيب، أما الاتحاد فيتواجد فى المرتبة الخامسة بالترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الذى يحل رابعًا بعد الأهلي، الزمالك والمقاولون العرب.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت فى افتتاحية دورى هذا الموسم فى 23 سبتمبر 2019 وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.

بينما كان الفوز الأخير للاتحاد السكندرى على الزمالك كان بتاريخ 12 أبريل 2018، فى منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث فاز زعيم الثغر بنتيجة 1/2 على فرسان ميت عقبة.

وتشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندرى تواجها فى 154 مباراة فى جميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 98 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباريات، بينما فرض التعادل نفسه فى 35 مباراة

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أحرز نجوم الفارس الأبيض فى شباك الاتحاد 263 هدفًا، فيما أحرز نجوم الاتحاد فى شباك أبناء ميت عقبة 102 هدفًا.

وعلى صعيد بطولة الدورى فقط، التقى الفريقان 119 مباراة حقق الزمالك الفوز 76 مرة، وفاز الاتحاد السكندرى 13 مرة وتعادلا فى 30 مباراة، أحرز الزمالك 205 أهداف، وأحرز الاتحاد السكندرى 76 هدفا.