شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: الزمالك ينتظر تقرير المحامى الإيطالى لتقديم ملف القرن للجبلاية وكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادى القرن يتم إعداده بشكل قوى، وحاليًا يتم بحث ‏جميع الحيثيات في الملف بعد الاستعانة بمحامين أجانب متخصصين في هذه النوعية من الملفات الدولية .

وأضاف عضو مجلس القلعة البيضاء لـ"الخليج 365" أن المحامي الإيطالي الذي تمت الاستعانة به تسلم ملف القرن ويدرسه حاليًا وبعد ذلك سيقدم ما توصل إليه لإدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور .

وكشف زادة عن أن الخطوات التالية ستتم مناقشة توصيات وتفاصيل ما توصل إليه المحامى الإيطالى بمعرفة المستشار مرتضى منصور ولجنة القرن المكلفة بالملف ثم إرسال الملف إلى اتحاد الكرة المصري والذى من اختصاصه رفع الأمر للاتحاد الأفريقى لكرة القدم في اول المراحل بالشكوى رسميًا .

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ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الفريق الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح "كاف" هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.