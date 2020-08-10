شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: توزيع أفراد الجهاز الفنى لمتابعة جميع مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن أن هناك خطة موضوعة من قبل الجهاز تقضي بمتابعة مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الحالية لمتابعة جميع اللاعبين عن كثب وضم أفضل الوجوه للفريق فى المعسكرات المقبلة.

وعقد المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعًا اليوم بمقر اتحاد الكرة مع اعضاء جهازه الفني الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب.

وأضاف حسام البدري أن هناك بعض الأسماء الموجودة على رادار المنتخب لوضعها تحت مراقبة الجهاز الفني للتعرف علي مدي تطور مستواهم واستعادتهم للفورمة المطلوبة قبل توقف النشاط بسبب فيروس "كورونا"، انتظارًا لتحديد "فيفا" و"كاف" لمباريات تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات كأس والعالم.

وذكر حسام البدري أنه تم توزيع حضور المباريات على أعضاء الجهاز الفني مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية بعد مناقشة الأمر مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خلال اجتماعه معه علي هامش اجتماع اليوم للتأكيد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا.

Advertisements

وتابع: أن توقف الدوري أثر على مستوى اللاعبين وظهر ذلك مع عودة المباريات، وهو أمر منطقي وطبيعي بعد فترة التوقف الطويلة، مع التأكيد على أن كفاءة مدربين الدوري وتعاملهم بشكل جيد وسليم لتفادي بعض الظروف الإجبارية التي قد تؤثر على اللاعبين سلبيًا نتيجة حماسهم الزائد في المباريات

وأضاف، أن هناك مراقبة لكل لاعبي الدوري وأن الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللاعبين المرشحين للتواجد في المنتخب ويتابعهم عن كثب موضحًا أن هناك خطة عمل بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على متابعة كل الدوريات التي تضم لاعبين من المنتخب الأخرى في مجموعتنا سواء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أو كاس العالم وذلك في إطار كل تحضيرات الجهاز الفني للفترة المقبلة.

وأضاف أنه ناقش مع الكابتن محمد بركات مدير المنتخب في اجتماعه معه اليوم كل الترتيبات الإدارية والمراسلات الخاصة مع الاتحاد الأفريقي "كاف" وأيضًا موقف لاعبينا المحترفين في الخارج للتنسيق حول المرحلة المقبلة.