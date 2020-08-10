شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يريد الزمالك من الاتحاد السكندري فى موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى، في اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدخل الفريق الأبيض اللقاء ولديه عدة أهداف يسعى لتحقيقها في مواجهة زعيم الثغر، أهمها الفوز واقتناص النقاط الثلاثة، ومواصلة الفوز بعد أن تغلب الفريق على المصرى فى المباراة التي كانت مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة.

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الحفاظ على وصافة الدورى

يسعى الزمالك الى الفوز على الاتحاد السكندرى للحفاظ على المركز الثانى ووصافة جدول ترتيب البطولة المحلية، حيث يدخل افريق المباراة وهو في المركز الثانى وفى جعبته 34 نقطة، وخلفه المقاولون العرب بفارق نقطة عن الفريق الأبيض، لذلك الفوز على الاتحاد سيؤمن وصافة الدورى مؤقتًا، ويضمن الزمالك عدم قفز أي فريق آخر للمركز الثانى خاصة وأن بيراميدز لديه 32 نقطة، وفوز بيراميدز في مباراته اليوم أمام طنطا، مع تأخر الزمالك أمام الاتحاد سيجعل الفريق السماوى في المركز الثانى لذلك يحاول الأبيض الحفاظ على مركزه في وصافة البطولة.

الضغط على الأهلى

فوز الزمالك في لقائه أمام الاتحاد اليوم، سيكون ثانى فوز له بعد استئناف النشاط الرياضى الذى توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وهذه الانتصارات المتتالية يٌعد ضغطا على الأهلى الذى يلتقى مع الزمالك يوم 22 أغسطس الجارى، في قمة الدورى.