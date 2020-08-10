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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي، بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة.
بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة
استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بأشرف بن شرقى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ ١٨ للدورى، ويفاضل كارتيرون بين أوناجم وإسلام جابر للمشاركة فى مركز الجناح الأيمن.
التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي
أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع المدرب التشيكي ميشيل بروكيتش كمديراً فنياً لقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، في ظل الخطة الموضوعة لتطوير القطاع وتصدير المواهب بانتظام لفريق الكرة الأول، وأكد مسئولو الأهلي أن بروكيتش يعد واحد من أفضل مدربي العالم في مسألة تطوير قطاعات الناشئين وله العديد من التجارب الناجحة في هذا الملف.
12 حالة كورونا تؤجل مباراة المصرى والحدود رسميا
أكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة ، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم لعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود اليوم.
كارتيرون يقرر مغادرة مستبعدى الزمالك أمام الاتحاد معسكر برج العرب
قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مغادرة جميع اللاعبين المستبعدين من مواجهة الاتحاد السكندرى معسكر الفريق المقام حالياً فى مدينة برج العرب، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية التى استؤنفت منافساتها عقب فترة توقف طويلة من التوقف منذ أن تم تعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجرءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.
اتحاد الكرة يكرم عبد الله السعيد اليوم.. اعرف السبب
أرست اللجنة الخماسية مبدأً جديدا بتكريم نجوم الكرة المصرية أعضاء نادى المائة، تبدأه اليوم حيث يتم تكريم عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز قبيل مباراة فريقه أمام طنطا بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير .
حسام البدري يجتمع بجهازه اليوم لوضع خطة تقييم لاعبي المنتخب
يعقد اليوم حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدوري بعد عودة النشاط الكروي واستئناف المنافسات.
الأهلي يستدعي أزارو من المغرب لحسم ملف التجديد والبقاء
قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي استدعاء المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الذي اانتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتفاق السعودي من أجل عقد جلسة حاسمة وهامة معه لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء حيث ترغب اللجنة تجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ولصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر وطلبت اللجنة من وكيل أعمال اللاعب عودة المهاجم المغربي للقاهرة وإنهاء أجازته الحالية في المغرب في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض معه بشأن هذه الأمور الهامة ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
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