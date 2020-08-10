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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأثنين 10 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي، بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة.

بن شرقى أساسيا وأوناجم فى قائمة الزمالك أمام زعيم الثغر الليلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بأشرف بن شرقى وطارق حامد فى التشكيل الأساسى لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ ١٨ للدورى، ويفاضل كارتيرون بين أوناجم وإسلام جابر للمشاركة فى مركز الجناح الأيمن.

التشيكي ميشيل بروكيتش مديراً فنياً لقطاع ناشئى الأهلي