شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تايسون يشهر إسلامه بعد اتهامه فى قضية اغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد مايك تايسون أحد أبرز رموز الملاكمة الأمريكية، وحقق لقب بطولة العالم لوزن الثقيل وهو فى العشرين عاما، ولكنه سجن فى قضية اغتصاب، واعتنق الملاكم الأمريكى تايسون الإسلام بعد دخوله السجن فى القضية التى تم تلفيقها له باغتصاب فتاة سوداء، وتعرف على بعض الأشخاص أقنعوه باعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم غيره بعد ذلك إلى مالك تايسون.

فى أول ظهور له بعد خروجه من السجن رفع اتباع تايسون الأعلام وكبروا تكبيرات الإسلام لتتحسن صورته أمام الأمريكان بعد إدانته فى القضية، قبل أن يدخل فى مشاكل مادية وتتراكم الديون عليه.

وفى عام 1997 خسر تايسون مباراته أمام "إيفاندر هوليفيلد" عندما قام تايسون بقضم جزء من أذن الثانى أثناء المباراة، ليخسر بسبب فعلته.

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وأعلن تايسون اعتزال رياضة الملاكمة بعد عدة هزائم متتالية تعرض لها، رغم أنه كاد يصبح أسطورة فى تلك اللعبة مثل سابقه محمد على، إلا أن أسلوبه داخل الحلبة أصبح يعد مرجعا لكثير من هواة اللعب الشرس.

شارك تايسون خلال مسيرته مع الملاكمة في 58 مباراة احترافية، حقق الفوز فى 50 منها، إضافة إلى أنه أصغر لاعب يحقق بطولة العالم وهو في العشرين.

ومن المقرر أن يصعد تايسون مرة أخرى إلى الحلبة لمواجهة الملاكم روي جونز جونيور فى 12 سبتمبر المقبل، وفقا لما أعلنه موقع الـ CNN، بأنه من المقرر إقامة المباراة من ثمانى جولات فى 12 سبتمبر بمتنزه ستاب هاب سنتر بكاليفورنيا، كما نشر تايسون الإعلان الترويجى للمباراة عبر حسابه بموقع انستجرام.