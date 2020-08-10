شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع صافرة الحنفى = 16 فوزا + 3 خسائر و5 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى إلى الحكم محمد الحنفى، لتكون مواجهة اليوم هى المباراة رقم 25 التي يتولى الحنفى إدارتها للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 24 مباراة قبل لقاء اليوم ببرج العرب.

وجاءت نتائج الزمالك مع محمد الحنفى بفوز الزمالك في 16 مباراة من أصل 24 أدارها الحنفى مقابل 3 خسائر، و5 تعادلات، آخرها كان أمام سموحة بالجولة التاسعة من البطولة المحلية وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

يذكر أن الزمالك فاز في المباراة الماضية أمام المصرى البورسعيدى ، بهدف دون رد أحرزه محمد علاء لاعب الفريق الأبيض ، ويأتي الفوز كنوع من الضغط على الأهلى قبل المواجهة المرتقبة بينهما في قمة 22 أغسطس .