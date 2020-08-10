شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا باللجنة العليا لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والثقافة والتنمية المحلية والإعلام، وممثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وتضمن الاجتماع عرض خطة تنفيذ المشروعات المطروحة على أجندة اللجنة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وذلك في ضوء تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لوزارة الشباب والرياضة بالعمل في المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهبة بالتعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، مع ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لنشر والتوسع جغرافيا في مجالات تنفيذ المشروع طبقًا لجدول زمني سيتم تحديده.

كما تناول الاجتماع خطة العمل الموضوعة في المرحلة المقبلة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطويرها من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من النشء والشباب واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا للتوصل لرؤية ومشروع متكامل.

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وشدد وزير الرياضة على اهتمام القيادة السياسية لاكتشاف الموهوبين في مختلف المجالات واستغلال طاقاتهم والعمل على تطويرها، موضحًا أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات للموهوبين وإطلاقها من خلال منصة رقمية في كل المجالات .

ومن المقرر أن يشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع نظرائه من دول الامارات ،البحرين، المغرب ، الاردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب، ويقام المؤتمر غدًا الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئى بمكتب وزير الشباب والرياضة، على أن يتضمن المؤتمر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .