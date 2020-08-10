شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعترف: خضنا تقسيمة ودية مع فريق الشباب بعد مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بخوض فريقه لتقسيمة ودية مع فريق الشباب بالنادى عقب مواجهة الزمالك، وقال حسن عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لعبنا تقسيمة ودية مع فريق الشباب بالنادى من قوام 30 لاعباً بواقع 15 لاعباً من الفريق الأول للمصرى و 15 لاعباً من فريق الشباب ".

وعن إجراء مسحة كورونا لفريق الشباب قبل الودية قال عضو مجلس المصرى، "اللاعبون الذين خاضوا الودية كانوا قد أجروا مسحة كورونا على فترات متباعدة أثناء وجودهم فى تدريبات المصرى بوقت سابق ."

وأضاف حسن عمار، "حفل زفاف نجل طارق العشرى المدير الفنى للمصرى برىء من إصابات اللاعبين بكورونا، نحن نقيم فى فندق به نزلاء وعمال قد يكون أحدهم مصاباً ونقل الإصابة للاعبين بطريقة غير معروفة ".

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وفى وقت سابق، كشف حسن عمار عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن مباراة فريقه مع الإسماعيلى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة 19 للدورى قد تؤجل فى حال استمرار إيجابية 10 لاعبين بصفوف المصرى بفيروس كورونا، وقال عمار فى مداخلة هاتفية مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المصرى أجرى 8 مسحات جاءت جميعها سلبية باستثناء ثبوت إصابة عامل المهمات وتم شفاؤه بعد أربعة أيام، ولكن فوجئنا بوجود 16 حالة فى صفوف الفريق مؤخراً ما أدى لاشتعال الأزمة".

وأضاف حسن عمار، "البيان المتسرع الذى أصدره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك هو سبب اشتعال الأزمة، لأنه اتهم المصرى بالتقصير والإهمال دون تحقيق مسبق، ولم يعاملنا مثل تعامله مع الإنتاج الحربى الذى تعرض لنفس الموقف فى وقت سابق، ما دفعنا للتمسك بتكافؤ الفرص، وخضعت العناصر السلبية بفريقنا لمسحة جديدة صباح اليوم لم تظهر نتيجتها، ونشكر عمرو الجناينى على تفهمه الموقف وقراره بتأجيل مباراة حرس الحدود لصعوبة موقف المصرى".

وتابع عضو مجلس المصرى، "مباراة الإسماعيلى المقبلة سوف نجرى مسحة قبلها، وفى حال استمرار إيجابية عشرة لاعبين سوف تؤجل المباراة بعدما حصلنا على مكتسب جديد من الجبلاية بتأجيل أى مباراة فى حال ظهور عشرة حالات إيجابية بكورونا"