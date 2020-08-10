شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: عودة الدورى أمر إيجابى.. ونراقب المرشحين للانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن عودة المباريات واستئناف الدورى العام أمر إيجابى ومهم بالنسبة للمنتخب، موضحا أنه وجهازه المعاون سعداء بهذه الخطوة التى تأتى فى إطار تحضيرات اللاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة. وعقد المدير الفنى للمنتخب الوطنى اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة مع أعضاء جهازه الفني، محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر . وقال البدري، إنه ناقش مع الجهاز الفنى كافة ترتيبات المرحلة المقبلة والخاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة حالات الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب.

جهاز المنتخب الوطني

وأكد البدرى متابعة ورصد بعض الأسماء الموجودة على رادار المنتخب لوضعها تحت مراقبة الجهاز الفني للتعرف على مدى تطور مستواهم واستعادتهم للفورمة المطلوبة قبل توقف النشاط بسبب فيروس "كورونا"، انتظارًا لتحديد الفيفا والكاف لمباريات تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات كأس والعالم.

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وأشار حسام البدري إلى أنه تم توزيع حضور المباريات على أعضاء الجهاز الفني، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية بعد مناقشة الأمر مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب خلال اجتماعه معه علي هامش اجتماع اليوم للتأكيد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا.

وأضاف مدرب المنتخب أن توقف الدورى أثر على مستوى اللاعبين وظهر ذلك مع عودة المباريات، وهو أمر منطقى وطبيعى بعد فترة التوقف الطويلة، مع التأكيد على أن كفاءة مدربى الدورى وتعاملهم بشكل جيد وسليم لتفادى بعض الظروف الإجبارية التى قد تؤثر علي اللاعبين سلبيا نتيجة حماسهم الزائد فى المباريات، موضحا أن هناك مراقبة لكل لاعبي الدورى وأن الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللاعبين المرشحين للتواجد فى المنتخب ويتابعهم عن كثب، وأن هناك خطة عمل بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب.

وأشار إلي أنه تم التأكيد على متابعة كل الدوريات التي تضم لاعبين من المنتخب الأخرى فى مجموعتنا، سواء بتصفيات كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم، وذلك فى إطار كافة تحضيرات الجهاز الفنى للفترة المقبلة.

وأضاف أنه ناقش مع محمد بركات مدير المنتخب فى اجتماعه معه اليوم كل الترتيبات الإدارية والمراسلات الخاصة مع الاتحاد الأفريقى "الكاف" وأيضا موقف لاعبينا المحترفين في الخارج للتنسيق حول المرحلة المقبلة.