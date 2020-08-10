شكرا لقرائتكم خبر عن تعارض مواعيد القيد يحول دون مد إعارة رمضان صبحى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تعارض مواعيد القيد بين مصر وإنجلترا، وكذلك معظم الدوريات الأوروبية، فى رفض إدارة هدرسفيلد الإنجليزى مد إعارة رمضان صبحى للأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، وذلك فى حال عدم نجاح الإدارة الحمراء فى إنهاء الصفقة بشكل رسمى، وأكد مسئولو النادى الإنجليزى أن إعارة رمضان صبحى للأهلى انتهت فى 30 يونيو الماضى، خاصة أن استمرار اللاعب المعار حتى نهاية الموسم مع ناديه هى توصية من الفيفا وليست قرارا مُلزما لأى نادٍ على مستوى العالم.

وخفض مسئولو هدرسفيلد طلباتهم الخاصة ببيع رمضان صبحى للاهلى من 7.5 مليون يورو إلى 4 مليون فقط، ومازالت هناك مفاوضات لتخفيض المبلغ مُجدداً فى الوقت الذى يملك رمضان صبحى عدداً من العروض الأوروبية الأخرى التى يدرسها حالياً قبل اتخاذ قراره النهائى سواء بالانضمام للأهلى نهائياً أو الرحيل لناد آخر فى أوروبا.

وشدد رمضان صبحى لإدارة هدرسفيلد على أنه لن يلعب فى مصر لغير الأهلى، رافضاً عرض الزمالك أو أى نادٍ مصرى آخر حتى لو سيحصل على راتب أعلى من الذى سيحصل عليه فى الأهلي، وطلب هدرسفيلد من الأهلى إضافة بند نسبة إعادة البيع بحيث يحصل النادى الإنجليزى على مبلغ معين حال بيع اللاعب مستقبلا، خاصة أن عرض الأهلى الرسمى لم يشهد تواجد هذا البند.