انت الان تتابع الإنجليزي جوميز ينضم إلى ليل الفرنسي بعد ترك يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب الوسط الإنجليزي الشاب أنجيل جوميز

أعلن نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد أنه أكمل تعاقده مع لاعب الوسط ا‮لإ‬نجليزي الشاب أنجيل جوميز بناء على عقد لمدة خمسة أعوام بعد مغادرته مانشستر يونايتد‮.‬

‮

Advertisements

وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيستا البرتغالي ليلعب له في موسم2020-2021‬.

وبدأ جوميز (19 عاما) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاما في مايو أيار 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سنا يمثل يونايتد منذ دنكان ادواردز في ‮1953.‬

وترك جوميز النادي ا‮لإ‬نجليزي في أول يوليو تموز الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد‮.‬