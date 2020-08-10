الإنجليزي جوميز ينضم إلى ليل الفرنسي بعد ترك يونايتد

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أعلن نادي ليل المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد أنه أكمل تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب أنجيل جوميز بناء على عقد لمدة خمسة أعوام بعد مغادرته مانشستر يونايتد.
وقال ليل إنه أعار لاعب الوسط المهاجم على الفور إلى نادي بوافيستا البرتغالي ليلعب له في موسم2020-2021.
وبدأ جوميز (19 عاما) مسيرته في صفوف يونايتد عندما كان في الخامسة من عمره وظهر لأول مرة في الفريق الأول وعمره 16 عاما في مايو أيار 2017 وأصبح بذلك أصغر لاعب سنا يمثل يونايتد منذ دنكان ادواردز في 1953.
وترك جوميز النادي الإنجليزي في أول يوليو تموز الماضي بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على عقد جديد.
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