شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكلف محمد بركات بإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحترفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني والإداري يتابع عن كثب كل الدوريات الخارجية التي تضم لاعبين من المنتخب الأخرى في مجموعتنا سواء في تصفيات كاس الأمم الأفريقية أو كاس العالم، وذلك في إطار كافة تحضيرات الجهاز الفني للفترة القادمة.
وأضاف أنه ناقش مع محمد بركات، مدير المنتخب، في اجتماعه معه اليوم كل الترتيبات الإدارية والمراسلات الخاصة مع الاتحاد الأفريقي «كاف»، وأيضًا موقف لاعبينا المحترفين في الخارج للتنسيق حول المرحلة المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,492
-
تعافي
52,678
-
وفيات
5,009
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يكلف محمد بركات بإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.