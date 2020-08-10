شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يكلف محمد بركات بإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني والإداري يتابع عن كثب كل الدوريات الخارجية التي تضم لاعبين من المنتخب الأخرى في مجموعتنا سواء في تصفيات كاس الأمم الأفريقية أو كاس العالم، وذلك في إطار كافة تحضيرات الجهاز الفني للفترة القادمة.

وأضاف أنه ناقش مع محمد بركات، مدير المنتخب، في اجتماعه معه اليوم كل الترتيبات الإدارية والمراسلات الخاصة مع الاتحاد الأفريقي «كاف»، وأيضًا موقف لاعبينا المحترفين في الخارج للتنسيق حول المرحلة المقبلة.