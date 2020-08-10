شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأول يراقب وجوه جديدة في أندية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إنه تمت متابعة ورصد بعض الأسماء الموجودة على رادار المنتخب، لوضعها تحت مراقبة الجهاز الفني، والتعرف على مدي تطور مستواهم واستعادتهم للفورمة المطلوبة قبل توقف النشاط بسبب فيروس «كورونا»، انتظارًا لتحديد «فيفا» و«كاف» لمباريات تصفيات كأس أفريقيا وتصفيات كأس والعالم.

وذكر حسام البدري أنه تم توزيع حضور المباريات على أعضاء الجهاز الفني مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية بعد مناقشة الأمر مع الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، خلال اجتماعه معه على هامش اجتماع اليوم للتأكيد على الإجراءات الخاصة في التعامل مع كورونا.

وتابع: «توقف الدوري أثر على مستوى اللاعبين، وظهر ذلك مع عودة المباريات، وهو أمر منطقي وطبيعي بعد فترة التوقف الطويلة، مع التأكيد على أن كفاءه مدربين الدوري وتعاملهم بشكل جيد وسليم لتفادي بعض الظروف الإجبارية التي قد تؤثر على اللاعبين سلبيا نتيجة حماسهم الزائد في المباريات».

وأضاف أن هناك مراقبة لكل لاعبي الدوري، وأن الجهاز الفني يعلم كل الأمور عن اللاعبين المرشحين للتواجد في المنتخب ويتابعهم عن كثب موضحا أن هناك خطة عمل بين أفراد جهازه المعاون لمراعاة مصلحة المنتخب.