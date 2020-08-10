شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: عودة الدوري أمر إيجابي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إن عودة المباريات واستئناف الدوري العام أمر إيجابي ومهم بالنسبة لمنتخب، مؤكدًا أنه وجهازه المعاون سعداء بهذه الخطوة التي تأتي في إطار تحضيرات اللاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة.
وعقد المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة مع اعضاء جهازه الفني محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.
وأكد «البدري» أنه ناقش مع الجهاز الفني كافة ترتيبات المرحلة المقبلة والخاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة حالات الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,492
-
تعافي
52,678
-
وفيات
5,009
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري: عودة الدوري أمر إيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.