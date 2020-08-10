شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: عودة الدوري أمر إيجابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إن عودة المباريات واستئناف الدوري العام أمر إيجابي ومهم بالنسبة لمنتخب، مؤكدًا أنه وجهازه المعاون سعداء بهذه الخطوة التي تأتي في إطار تحضيرات اللاعبين وتجهيزهم للفترة المقبلة.

وعقد المدير الفني للمنتخب الوطني اجتماعًا، اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الكرة مع اعضاء جهازه الفني محمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

وأكد «البدري» أنه ناقش مع الجهاز الفني كافة ترتيبات المرحلة المقبلة والخاصة بمتابعة بعض اللاعبين ومراجعة حالات الإصابات وعودة المصابين منذ آخر معسكر للمنتخب.