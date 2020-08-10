شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش الأفكار والمبادرات الجديدة في «سمينار الشباب» الأسبوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة، من خلال «سمينار الشباب»، الذي يُعقد بشكل أسبوعي بمجموعة من الحلقات النقاشية.

وعرض شباب الوزارة مجموعة من المبادرات، وأهمها: مبادرة الملتقى العلمي الدائم لسفراء شباب مصر وتنمية المجتمعات ونشر السلام، ومبادرة المركز الوطني لتأهيل الشباب والنشء، ومبادرة منتدي العاملين بالشباب والرياضة، وإدارة الجودة بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية التي تتماشي مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة.

في السياق ذاته، وجه «صبحي» بدراسة كافة المبادرات المقدمة من شباب الوزارة مع الإدارات المعنية لاتخاذ اللازم، مع تعظيم أوجه الاستفادة منها قدر الإمكان، ووضعها على أرض الواقع لتكون في حيز التنفيذ.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا السمينار مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسى بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة المصرية، والتى تأتى ضمن الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تبنى أفكار ورؤى الشباب المصري، والتي أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل ابرزها مؤتمرات الشباب والتى تقام تحت رعاية القيادة السياسية.