شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة و6 وزراء عرب يشاركون في مؤتمر أولويات الشباب العرب غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نظرائه من دول الإمارات، والبحرين، والمغرب، والأردن وموريتانيا، في مؤتمر «أولويات الشباب العربي»، الذي يعقده مركز الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
ويُقام المؤتمر غدًا الثلاثاء 11 أغسطس في تمام الحادية عشر صباحًا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمكتب وزير الشباب والرياضة.
ويتضمن المؤتمر كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,492
-
تعافي
52,678
-
وفيات
5,009
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة و6 وزراء عرب يشاركون في مؤتمر أولويات الشباب العرب غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.