شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة و6 وزراء عرب يشاركون في مؤتمر أولويات الشباب العرب غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع نظرائه من دول الإمارات، والبحرين، والمغرب، والأردن وموريتانيا، في مؤتمر «أولويات الشباب العربي»، الذي يعقده مركز الشباب العربي تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

ويُقام المؤتمر غدًا الثلاثاء 11 أغسطس في تمام الحادية عشر صباحًا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمكتب وزير الشباب والرياضة.

ويتضمن المؤتمر كلمة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.