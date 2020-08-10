شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بـ«ساسي».. وجلسة خلال أيام لتمديد عقد اللاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول، للتفاوض حول تمديد عقده مع القلعة البيضاء، بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه للأبيض.
ورفض المجلس التفريط في خدمات فرجاني ساسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من العروض المغرية للاعب سواء الخليجية أو الأوروبية، نظرًا لحاجة الفريق لإمكانياته الفنية، واعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون عليه في التشكيل الأساسي.
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