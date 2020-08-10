شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات اليد بالزمالك يواصل الاستعداد للمعادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك تدريباته بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني، اليوم الأحد، على فترتين صباحية ومسائية بملاعب النادي المفتوحة.
وكشف قاسم إبراهيم عن جاهزية فريقه لخوض مباريات ودية بداية من يوم 18 أغسطس الحالي.
يأتي هذا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، حيث يخوض الفريق أول مباراه له عقب استئناف النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي.
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