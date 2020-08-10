شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للقاهرة غدًا ويبدأ الاستعداد للمقاصة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الفريق الأول لنادى الزمالك، غدًا الثلاثاء، إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر برج العرب بنهاية مباراة الاتحاد السكندرى، مساء اليوم، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة غدًا، ثم العودة للتدريبات بعد غد الأربعاء استعدادًا لمباراة مصر المقاصة، المقررة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدورى العام.

جدير بالذكر أن الفريق الاول لنادى الزمالك متواجد في برج العرب منذ بداية الشهر الجاري في معسكره الأخير استعدادًا لمنافسات الدورى العام واستئناف النشاط الرياضي.