شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يواجه الصيد وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني إيهاب محمد على، تدريباته بمركز شباب الجزيرة نظرًا لوجود إصلاحات بصالة النادي. ويخوض الفريق أولى مبارياته الوديه أمام فريق الصيد، مساء الاثنين، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري. ويستعد الفريق لخوض مباراته يوم 20 أغسطس أمام فريق سبورتنج في صالة الزمالك ضمن منافسات الدوري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,492

تعافي 52,678

وفيات 5,009

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