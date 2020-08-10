شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عروضًا فرنسية وتركية ويونانية لضم بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول، ورفض كافة العروض المقدمة له، بعد المستوى المتميز الذي يقدمه منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

وتلقى النجم المغربي عروضًا من أندية تركية ويونانية وفرنسية ترغب في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق لأشرف بن شرقي أن احترف في الدوري الفرنسى، بصفوف فريق لانس، ثم الانضمام لنادي الهلال السعودي، قبل انتقاله إلى الزمالك مطلع الموسم الحالى.

وتلقى «بن شرقي» مؤخرًا عرضًا من نادي ليل الفرنسي عن طريق وكيله كريم بلق، لكن إدارة النادي الأبيض أغلقت الباب أمام رحيل اللاعب بسبب تمسك باتريس كارتيرون بوجوده.

وقال كريم بلق إن اللاعب تلقى عروضًا من تركيا وفرنسا، ولكن لم يتم مناقشتها، وأن واللاعب الأولوية لديه هو الزمالك في الوقت الحالي.

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