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سيدات سلة الزمالك يواصلن الاستعداد لمواجهة الترام

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك تدريباته بصالة الشباب والرياضه بقيادة مصطفي هدهود .

وبدأ تدريب الفريق بقياس أوزان اللاعبات ثم الجري حول الملعب مع مخطط أحمال الفريق، فيما تحدث المدير الفني مع اللاعبات قبل بداية المران حيث حثهن على ضرورة الالتزام وتنفيذ التعليمات سواء الفنية أو الاحترازية للحفاظ عليهن من الإصابة بفيروس .

ويستعد الفريق لمواجهة الترام يوم ١٦ من الشهر الجاري ضمن منافسات دور الـ٨ من التاسع للسادس عشر بالدوري الممتاز سيدات بصالة وزارة الشباب والرياضة.

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