سيرينا ويليامز تعلن موقفها من «أمريكا المفتوحة للتنس»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت نجمة التنس الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، موقفها النهائى من المشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) المقررة نهاية شهر أغسطس الجاري.

وتخوض ويليامز الفائزة بـ23 لقبا فى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، أول منافسة لها منذ 6 أشهر عبر بطولة كنتاكى التى تنطلق غدا. وقالت ويليامز: «أرى نفسى قادرة على المنافسة إذا سارت الأمور على النحو المأمول». وتخطط اللاعبة البالغة من العمر 38 عاما، للسفر إلى أوروبا بعد بطولة أمريكا المفتوحة للمشاركة فى بطولة فرنسا المفتوحة. وأعلن العديد من النجوم مؤخرا الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة وعلى رأسهم الأسترالية أشلى بارتى المصنفة الأولى على العالم والإسبانى رافائيل نادال حامل اللقب. Advertisements وتقام فلاشينج ميدوز بدون جماهير وفى أجواء احترازية صارمة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما يخشى اللاعبون أن يتم وضعهم فى الحجر الصحى لدى عودتهم إلى أوروبا. على جانب آخر، انضمت إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالميا وكيكى بيرتنز المصنفة السابعة إلى قائمة المنسحبين من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التى تنطلق فى نيويورك نهاية الشهر الجارى. وكان الإسبانى رفائيل نادال حامل لقب فردى الرجال والمصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلى بارتى قررا فى وقت سابق الانسحاب من البطولة الكبرى التى تقام على الملاعب الصلبة. كما انسحب الثنائى نفسه من بطولة وسترن آند ساذرن (سينسناتى) التى ستقام فى نيويورك أيضا قبل البطولة الكبرى. وقالت الأوكرانية سفيتولينا، التى بلغت قبل نهائى نسخة العام الماضى فى نيويورك، عبر حسابها على تويتر: «أتفهم وأحترم كافة الجهود المبذولة لإقامة البطولة فى أجواء آمنة». واستدركت: «لكنى مازلت لا أشعر بالراحة للسفر للولايات المتحدة دون تعريض نفسى وفريقى لمخاطرة كبيرة». وحسب أرقام رويترز فإن عدد حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ نحو 5 ملايين إصابة إلى جانب نحو 160 ألف وفاة.

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