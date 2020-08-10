شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز «أوباما» لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسابق الجهاز الطبي للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برئاسة محمد أسامة، الزمن من أجل تجهيز يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، للحاق بمباراة المقاصة المقبلة، بعد أن غاب اللاعب عن مباراتى المصرى والاتحاد السكندرى بسبب الإصابة العضلية.

ويعود الفريق، غدًا الثلاثاء، إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر برج العرب بنهاية مباراة الاتحاد السكندري، مساء اليوم، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة غدًا، ثم العودة للتدريبات بعد غد الأربعاء استعدادا لمباراة مصر المقاصة المقررة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدورى العام.

جدير بالذكر أن الفريق الأول بنادى الزمالك متواجد في برج العرب منذ بداية الشهر الجاري في معسكره الأخير استعدادًا لمنافسات الدورى العام واستئناف النشاط الرياضي.