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«مارسيلو»: فزنا بالدورى والسوبر الإسبانى فى عام صعب

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرازيلى «مارسيلو»، الظهير الأيسر لفريق الإسبانى، رسالة إلى جماهير الميرنجى، عقب انتهاء موسم الفريق الملكى.

وكان مانشستر سيتى قد نجح في الإطاحة بريال مدريد من ثمن نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكتب «مارسيلو»، على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: «انتهى موسم آخر، فإننا عملنا بجد حتى النهاية».

وأضاف: «تمكنّا من الفوز بلقبين في كأس السوبر الإسبانى والليجا خلال عام كان صعبًا للغاية على العديد من العائلات».

وشهد الموسم الحالى توقفًا طويلًا دام لأكثر من 3 أشهر في الملاعب الأوروبية بسبب أزمة .

وتابع: «كل ذلك يعود إلى الجهد الكبير والحصول على طاقة إيجابية من جمهور مدريد.. شكرًا جزيلًا للجميع».

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وأتم الظهير البرازيلى: «نحن نترقب بقوة الموسم المقبل. لا توجد أيام إجازة.. يحيا مدريد».

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