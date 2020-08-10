شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي لـ«زيزو».. و«كارتيرون» يرفض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مقرب من أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي سعودي كبير، وبمبلغ مادي كبير أيضًا، إلا أن «زيزو» رفض فكرة التفكير في العرض من الأساس، نظرًا لتمسكه الشديد بالزمالك، خاصة أنه مرتبط بعقد مع الفارس الأبيض ويريد الاستمرار مع الفريق لتحقيق مزيد من البطولات في ظل مشاركته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بصورة أساسية.
جدير بالذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون يرفض بيع أحمد سيد «زيزو» مهما كانت الإغراءات المادية، خاصة أنه يعد أحد العناصر الأساسية داخل القلعة البيضاء.
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