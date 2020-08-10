شكرا لقرائتكم خبر عن «بيدرو» يودع تشيلسي برسالة مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسبانى بيدرو رودريجيز، جناح تشيلسى، رحيله عن النادى اللندنى بشكل رسمى عقب انتهاء عقده.

وكتب بيدرو على حسابه بشبكة «إنستجرام»: «بعد 5 سنوات رائعة انتهت مسيرتى في نادى تشيلسى. شكرًا جزيلًا لمجلس الإدارة والمدربين وزملائى في الفريق، وبالطبع للجماهير».

وأضاف: «شكرًا لكم على تجربة كنت خلالها فردًا ضمن عائلة كبيرة. لقد كنت سعيدًا جدًا هنا، وأشعر بأننى في بيتى».

وتابع بيدرو: «كان من دواعى سرورى أن ألعب لهذا النادى والفوز معه بلقب الدورى الإنجليزى وكأس الاتحاد الإنجليزى والدورى الأوروبى، بالإضافة للتنافس في واحدة من أفضل بطولات الدورى في العالم».

وواصل اللاعب الإسبانى: «لقد اتخذت القرار الصحيح، وأخذت معى ذكريات رائعة لا تنسى».

وختم بيدرو: أقول وداعًا وأنا مسرور جدًا بهذه المرحلة من مسيرتى الاحترافية، ومتحمس أيضًا لبدء المرحلة التالية. شكرًا وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل».

Advertisements