شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تهديد «حلبية» بالانسحاب من الدوري وراء تراجع الجبلاية في قرارها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة أن سمير حلبية رئيس النادي المصري كثف من اتصالاته مع وزير الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل انهاء أزمة مباراة المصري وحرس الحدود والتى نجحت الضغوط في إقناع اللجنة الخماسية بتأجيلها رسميًا وتراجعهم عن قرارهم بإقامة المباراة في موعدها اليوم.
وقال المصدر أن حلبية أبلغ وزير الشباب والرياضية هاتفيًا بتهديد ناديه بالانسحاب من الدوري وعدم خوض المباراة وعدم استكمال الموسم الحالي في حالة إصرار اللجنة الخماسية على إقامة المباراة وعدم تأجيلها الأمر الذي دفع الوزير للتدخل واقناع اللجنة الخماسية بالتأجيل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,492
-
تعافي
52,678
-
وفيات
5,009
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: تهديد «حلبية» بالانسحاب من الدوري وراء تراجع الجبلاية في قرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.