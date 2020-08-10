شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تهديد «حلبية» بالانسحاب من الدوري وراء تراجع الجبلاية في قرارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة أن سمير حلبية رئيس النادي المصري كثف من اتصالاته مع وزير الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل انهاء أزمة مباراة المصري وحرس الحدود والتى نجحت الضغوط في إقناع اللجنة الخماسية بتأجيلها رسميًا وتراجعهم عن قرارهم بإقامة المباراة في موعدها اليوم.

وقال المصدر أن حلبية أبلغ وزير الشباب والرياضية هاتفيًا بتهديد ناديه بالانسحاب من الدوري وعدم خوض المباراة وعدم استكمال الموسم الحالي في حالة إصرار اللجنة الخماسية على إقامة المباراة وعدم تأجيلها الأمر الذي دفع الوزير للتدخل واقناع اللجنة الخماسية بالتأجيل.