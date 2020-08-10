شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: عودة النشاط الرياضي نجحت ولكن صحة وأرواح الرياضيين أهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من عودة النشاط واستكمال الدوري هو عودة الحياة لطبيعتها بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا واقتراب انتهائها، مشيرا إلى أن عودة النشاط وفقا للدليل الاسترشادي والبرتوكولات الصحية نجحت بنسبة كبيرة جدا بفضل الالتزام واتباع التعليمات.

وأضاف صبحي، أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة تضع صحة المواطنين والرياضيين في المقام الأول، مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد تدخل لدي اللجنة الخماسية لاقناعهم بإصدار قرار رسمي اليوم، بتأجيل مباراة المصري وحرس الحدود في الدوري وإنهاء الأزمة.