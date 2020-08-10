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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 3 نوادي مهتم بلاعب ارسنال مايتلاند نايلز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
كشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن لاعب نادي ارسنال الانكليزي اينزلي مايتلاند نايلز مطلوب من قبل 3 نوادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وشارك صاحب الـ 22 عاماً في 32 مباراة خلال موسم 2019-2020 المنصرم، لكنه أحد الأسماء التي يريد بيعها المدرب ميكيل ارتيتا في الفترة المقبلة.
ووفقاً لشبكة سكاي، فإن الظهير الأيمن مطلوب من قبل فريقين في الدوري الممتاز وفريق آخر في الدوري الألماني دون الكشف عن هوية هذه الأندية.
وتضيف الشبكة أن ادارة ارسنال تريد 30 مليون جنيه من أجل التخلي عن اللاعب.
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