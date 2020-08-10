شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحسناء شارابوفا تمارس الملاكمة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 نشرت عملاقة ​التنس​ الروسي السابقة، الحسناء ماريا ​شارابوفا​ على صفحتها الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي " انستغرام "، مقطع فيديو خلال تدريباتها في رياضة ال​ملاكمة​ على شاطئ البحر.

Advertisements ودونت شارابوفا رسالة صغيرة جاء فيها ما يلي:" أول تدريب في حياتي. ولكن بالتأكيد ليس الأخير، لأنني بحاجة إلى مزيد من ذلك".

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