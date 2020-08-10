باريس سان جرمان ينجز عقد رعاية جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

نشرت صفحة ​نادي باريس سان جيرمان​ الفرنسي، بياناً رسمياً على صفحة نادي العاصمة الفرنسية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " جاء فيه تأكيد خبر توقيع عقد رعاية طويل الأمد مع شركة "​هايسنس​" الصينية للأجهزة الإلكترونية والمنزلية.



وقال سيباستيان فاسيلز المسؤول في النادي الباريسي عن قارة اسيا:" يشرفنا العمل مع مثل هذه الشركة الكبيرة التي تنتمي إلى شرق آسيا. هذه شراكة هامة بالنسبة للنادي، لأنها تعكس التزامنا المتزايد تجاه هذه المنطقة".

يذكر ان البي إس جي سيخوض مبارراة مصيرية بعد غد الأربعاء ضد أتhjلانتا، في الدور ربع النهائي ل​دوري ابطال اوروبا​.